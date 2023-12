Stadium, il Comune ringrazia e guarda avanti: "Con la danza avremo 500 mila pernottamenti l'anno"

Lo Stadium di Rimini diventerà ancor di più un contenitore di eventi di sport, musica e spettacolo, e si otterrà quello che la città "aspettava da anni e che era nelle intenzioni originali dell'impianto". La struttura aumenterà "la sua attività e quindi il numero potenziale di fruitori, abbinando anche il miglioramento strutturale ed energetico di impianti tecnici ormai obsoleti e dispendiosi per le casse comunali".

Lo sottolinea il Comune, ringraziando Ernesto De Filippis per la gestione ventennale della struttura e facendo notare che coi lavori in corso, finanziati dal Pnrr con 4 milioni di euro, lo Stadium "amplierà finalmente il numero e le giornate di manifestazione, avendo ben chiaro l'obiettivo di un definitivo salto di qualità per essere in futuro sempre più punto di riferimento non solo della grande musica nazionale e internazionale ma ospitando eventi e competizioni sportive di altissima caratura durante l'arco dell'intero anno, in particolare della danza sportiva che ha grandi ricadute economiche a livello di indotto per il nostro territorio". Con la riqualificazione, dunque, Rimini "incrementerà il numero di spettatori e il pil prodotto, quantificabile in svariati milioni di euro ogni anno, da questo tipo di manifestazioni, sempre più importante e centrale nelle dinamiche dell'offerta riminese 12 mesi all'anno". Solo per la danza, infatti, si prevedono a regime 500.000 pernottamenti tra atleti, tecnici, accompagnatori, spettatori, per un indotto stimato in 50 milioni di euro all'anno, conclude il Comune. (fonte: agenzia Dire)