Stagionali in hotel senza stipendio, il sindacato: "Venga fatta chiarezza, al fianco dei lavoratori"

Il sindacato Slang-Usb interviene chiedendo chiarezza e fornendo supporto alla trentina di lavoratori dell’Hotel Arizona di Bellaria Igea Marina, che negli scorsi giorni hanno scioperato perché lamentavano il mancato pagamento dello stipendio. Una situazione delicata, che ha richiesto l’intervento anche di Comune e Carabinieri, per trovare soluzioni e far proseguire l’attività nel clou della stagione estiva, nell’interesse anche dei turisti che erano presenti nella struttura per le vacanze. “Solidarietà ai lavoratori e le lavoratrici dell'Hotel Arizona”, scrive il sindacato.

“Slang-Usb pretende chiarezza. Apprendiamo che una trentina di lavoratori dell'Hotel Arizona ad Bellaria-Igea Marina hanno scioperato e si sono rifiutati di lavorare con la motivazione che l'azienda non pagava loro lo stipendio da due mesi. Una vicenda grave che fa da monito a tutte le imprese che lamentano la mancanza di personale e parlano di stipendi da favola e opportunità occupazionali nel settore turistico”.

“Ci preoccupa inoltre il tono delle amministrazioni locali – spiega il sindacato - tutto rivolto alla riduzione del danno d'immagine causato ai turisti e al "prestigio" del turismo in riviera, senza spendere una parola di solidarietà con i lavoratori coinvolti. Sappiamo bene che l'immagine di questo settore è fotografia di un modo di fare impresa elusivo nei confronti dei diritti del lavoro, come registrato a più riprese da i report dell'ispettorato territoriale del lavoro”.

“Come Unione sindacale di Base ci mettiamo a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici senza stipendio per fargli ottenere le spettanze del loro lavoro. Pretendiamo inoltre chiarezza sulle dinamiche della crisi aziendale nell'interesse della cittadinanza tutta e di tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo turistico”.