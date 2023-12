Stagione balneare, Nadia Rossi: "Il servizio va prolungato fino alla terza settimana di settembre"

“Lo ripeto ogni anno: credo che il prolungamento della stagione estiva in Emilia-Romagna fino alla terza settimana di settembre sia necessario per garantire servizi e qualità ai turisti e ai cittadini. Le temperature tendenzialmente sempre più miti e lo sforzo di investimenti per portare eventi di richiamo in Riviera hanno reso la stagione balneare oggettivamente più lunga” commenta Nadia Rossi, consigliera regionale dem, che aveva già portato il tema in Regione all'attenzione della Giunta.

“Una decisione di questo tipo, condivisa dalle associazioni di categoria insieme agli enti locali e a tutti i soggetti interessati, operatori turistici, albergatori, commercianti, sarebbe di notevole importanza per tutta la filiera turistica. Per non parlare del tema dei marinai di salvataggio, che dovrebbero essere operativi di conseguenze alla durata della stagione. Credo sia necessario trovare le soluzioni per incoraggiare l'estensione di questo indispensabile servizio” continua Rossi. “Bene che si sia aperto il tema e ci sia un confronto in corso, su cui trovare una sintesi in vista della prossima stagione 2024. Sicurezza e servizi, insieme a eventi ormai storici e ad altri sempre nuovi e coinvolgenti, sono i cardini su cui si fonda l’offerta turistica della Riviera. Dobbiamo ragionare nell’ottica di fornire servizi adeguati a chi viene sul nostro territorio anche oltre i consueti mesi estivi, perché il mare e la spiaggia possono essere accattivanti anche a settembre inoltrato, se inseriti in un’offerta di turismo ed esperienze più ampia. Comuni, operatori e categorie professionali hanno davanti una strada ricca di opportunità su cui proseguire fianco a fianco per il benessere della Romagna. Percorriamola” conclude la consigliera dem.