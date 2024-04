Stalker acrobata scala la facciata del condominio e viene denunciato dal proprietario dell'immobile

Uno stalker acrobata quello su cui sta indagando la Procura di Rimini che, oltre a dover rispondere di atti persecutori, rischia di finire a processo anche per violazione di domicilio. A denunciare un 47enne, infatti, non è stata l'ex moglie ma il proprietario dell'immobile dove la vittima e i figli vivono. L'uomo, difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli, avrebbe continuato ad intordursi nello stabile suscitando l'ira del 79enne titolare della struttura. Tra i due ci sarebbero state delle animate discussioni con il 47enne che avrebbe minacciato l'anziano millantando "conoscenze importanti" negli uffici comunali e alla Guardia di Finanza. Nonostante i continui richiami del 79enne, inoltre, l'indagato avrebbe continuato ad introdursi nello stabile a qualsiasi ora del giorno e della notte scavalcando le recinzioni. Pur di raggiungere l'appartamento dell'ex moglie, il 47enne si sarebbe anche arrampicato sulla facciata scalandola utilizzando le grondaie. Un comportamento che, oltre alle minacce, ha portato il 79enne a rivolgersi ai carabinieri per denunciarlo.