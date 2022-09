Non rincasa per pranzo e lo scoprono morto schiacciato da un trattore

Un incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di domenica in un'azienda agricola. A farne le spese è stato un lavoratore che è rimasto ucciso da un trattore, che avrebbe preso a muoversi mentre l'uomo si trovava a piedi, dietro il mezzo. Investito dalle parti meccaniche del retro del trattore l'addetto è caduto ed è morto schiacciato. E' successo in un allevamento di via Mezzanotte, nel territorio di Montescudo. L'uomo era solo in quel momento e nessuno avrebbe lanciato tempestivamente l'allarme. Solo più tardi è stato cercato da alcuni famigliari in quanto non rincasava per pranzo. Sul posto a quel punto si sono portati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Al loro arrivo però non c'era più niente da fare. La Medicina del Lavoro ha eseguito i rilievi per ricostruire esattamente cosa possa essere successo e l'origine del decesso.