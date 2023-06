Stanziati circa 100mila euro per migliorare l’accessibilità con giochi inclusivi e abbattimento delle barriere architettoniche

Ammonta a circa 100mila euro la spesa per due interventi di miglioramento dell’accessibilità recentemente approvati dalla giunta comunale: 62.500 euro finanzieranno l’abbattimento di alcune barriere architettoniche mentre 34.500 euro serviranno per la realizzazione di aree giochi inclusive. Quattro i parchi pubblici oggetto dell’intervento che prevede, per tutti, la realizzazione di spazi di caduta e percorsi pedonali privi di barriere architettoniche realizzati con pavimentazione antitrauma composta da piastre in gomma forata, accessibile sia da persone su sedia a rotelle sia da persone che conducono i passeggini. Nel parco pubblico tra le vie Quasimodo e Pavese e in via IX Novembre a San Martino dei Mulini è prevista l’installazione di una nuova altalena a due posti – in sostituzione di quella esistenti – con un seggiolino a tavoletta e uno con schienale utile a garantire una maggiore fruizione. Una nuova casetta accessibile, andrà invece a sostituire quella esistente nel giardino della scuola dell’infanzia di San Vito, mentre in piazza Carracci tre nuovi giochi andranno a completare l’intervento di riqualificazione del parco: una casetta, i tubi parlanti e un pannello ludico con gioco del “tris”. Tutti i parchi selezionati rispondono al criterio di massima accessibilità – percorsi, pavimentazione e strutture gioco – e, fatta eccezione per il Carracci, presentano al momento attrezzature ludiche compromesse, la cui manutenzione comporterebbe dei costi non convenienti in relazione alle strutture.

I lavori finanziati dal fondo regionale per l’inclusione delle persone disabili, prederanno avvio in autunno per concludersi entro l’anno.

Negli scorsi giorni la giunta comunale ha approvato anche il progetto definitivo ed esecutivo per interventi puntuali di abbattimento delle barriere architettoniche: 62.500 euro il costo dell’intervento – interamente finanziato dal Ministero dell’Interno – che interesseranno le vie Fratelli Cervi, Dante di Nanni, Daniele Felici e dell’Uso, nonché presso il parcheggio Cappuccini. In particolare, in uno stallo disabili di via Fratelli Cervi la pavimentazione autobloccante forata, difficilmente utilizzabile da persone con limitate capacità di deambulazione, sarà sostituita con altri masselli in cemento pieni. In corrispondenza del posto auto sarà inoltre istituito un nuovo attraversamento pedonale, mentre sul marciapiede opposto verranno realizzate le rampe di accesso.

Due stalli, rispettivamente in via Fratelli Cervi e ai civici 29-31-33 di via Dante di Nanni, saranno oggetto di un intervento di sistemazione della pavimentazione, così come 5 stalli moto nel parcheggio Cappuccini che saranno riconvertiti a posto auto riservato ai disabili. I marciapiedi saranno inoltre riqualificati – anche mediante la realizzazione di rampe di accesso – nei pressi del civico 27 di via Dante di Nanni, del civico 58 di via Daniele Felici e sulla provinciale Uso nei pressi di via Venezia Gessi, dove sarà realizzato anche un nuovo attraversamento pedonale, segnalato da lampeggianti, a servizio dei residenti dell’abitato.