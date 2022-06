La storica azienda dei surgelati regala al porto di Rimini un maxi cestino mangia-plastica da 100 chili

Findus, azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods, segna un ulteriore passo in avanti nel cammino di sostenibilità, di cui Capitan Findus si fa promotore: dopo l’adozione nel 2021 di tre Seabin (cestini “mangia rifiuti”) nei porti di Marina di Ravenna, Cattolica e Cesenatico, inaugura al Marina Blu di Rimini un Trash Collec’Thor, un grande cestino mangia-plastica con una capienza fino a 100 chili, prendendo parte per il secondo anno consecutivo alla campagna “Un mare di idee per le nostre acque” promossa da Coop in collaborazione con LifeGate PlasticLess.

Il Trash Collec’Thor è un grande dispositivo mangia-plastica in grado di catturare diversi tipi di rifiuti galleggianti come bottiglie di plastica, sacchetti, mozziconi, ma anche idrocarburi e microplastiche dai 3 millimetri di diametro in su. Attivo 7 giorni su 7, funziona grazie a una robusta pompa industriale e quello inaugurato a Rimini è uno tra i primi esemplari in Italia dopo il lancio dello scorso 24 marzo in concomitanza con la Francia, Grecia, Canada e Usa.

Mettere in campo azioni concrete per la lotta all’inquinamento dei mari, come l’installazione di innovativi dispositivi nelle acque, è uno dei pilastri al centro di “Fish For Good per il futuro degli Oceani”, il nuovo manifesto di Findus che riassume l’impegno dell’azienda nel proteggere e preservare il presente e il futuro degli oceani e dei mari, attraverso progetti e proposte tangibili. Tra i pilastri del programma anche garantire una pesca responsabile (il 98% delle materie prime ittiche proviene oggi da pesca sostenibile certificata Msc e acquacoltura Asc) e ridurre al minimo l’impatto sul pianeta e sull’ambiente (il 98% degli imballaggi è riciclabile e per tutte le scatole di cartone prodotte si utilizza carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, come da certificazioni Pefc e Fsc).

Lo scorso anno Findus si è resa protagonista di una speciale operazione di "adozione", permettendo il funzionamento e la manutenzione di 10 Seabin in 10 diverse località lungo le coste italiane, prendendo parte alla campagna “Un mare di idee per le nostre acque”, promossa da Coop in collaborazione con LifeGate. Grazie a questi piccoli dispositivi, in meno di un anno sono stati raccolti in totale 6.974 chili di rifiuti galleggianti pari al peso di oltre 464.940 bottiglie da 0,5 litri. Soltanto i Seabin installati nei porti di Ravenna, Cesenatico e Cattolica hanno raccolto oltre 1.700 chili di rifiuti.