Strage di Ustica: l’Assessora Francesca Mattei partecipa alle commemorazioni di Bologna

Nell’incidente del DC9 Itavia persero la vita anche tre riminesi, Giuliana Superchi, morta appena undicenne, Marco Volanti ventiseienne, Pierpaolo Ugolini, 33 anni. È anche in loro memoria che questa mattina (martedì 27 giugno) l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessora Francesca Mattei, ha preso parte alla commemorazione del 43esimo anniversario della Strage di Ustica che si è svolta nella sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio, a Bologna. Una cerimonia di ricordo insieme alle autorità, alle istituzioni e ai familiari delle vittime dell’incidente aereo, che da piazza Maggiore si è spostata poi al Museo per la Memoria di Ustica. Nel Comune di Rimini, in via Sartoni, nei pressi dello Stadio Romeo Neri, si trova il Parco della Memoria di Ustica in ricordo dei tre concittadini tragicamente coinvolti in quel dramma del 1980 e delle altre vittime (81 in totale, tra passeggeri e personale).