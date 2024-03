Strappa la borsa alla trans e la trascina sull'asfalto con l'auto, arrestato per rapina e lesioni

Si era finto cliente e, dopo aver abbordato una transessuale che si prostituiva nella zona di via Varisco, aveva contrattato una prestazione sessuale. L'uomo, poi identificato per un 43enne originario di San Giovanni Rotondo, con la scusa di aver dimenticato il portafoglio a casa aveva rinunciato all'incontro a luci rosse e mentre la trans si allontanava ha iniziato a seguirla con la propria auto. All'improvviso il finto cliente ha sporto il braccio dal finestrino per strapparle la borsetta e, allo stesso tempo, dare gas. La vittima ha cercato di resistere ed è rovinata sull'asfalto per poi essere trascinata per alcuni metri fino a quando è rimasta a terra. La trans, tuttavia, non ha desistito e nonostante alcune ferite è salita sulla propria vettura ha inseguito il rapinatore riuscendo a fotografare la targa dell'auto in fuga.

Grazie anche all'app per trovare il cellulare, rimasto all'interno della borsetta, la vittima è arrivata fino all'abitazione del 43enne e in un faccia a faccia l'uomo si è rifiutato di consegnare il bottino sostenendo di essersene già sbarazzato. Per questo episodio, avvenuto lo scorso 12 marzo, la trans aveva presentato denuncia ai carabinieri che nella giornata di mercoledì hanno eseguito nei confronti del presunto rapinatore un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha coordinato l'indagine dell'Arma. L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Ferri, è stato quindi portato ai "Casetti" con le accuse di rapina e lesioni.