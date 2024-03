Tutela del mare, gli studenti raccolgono i rifiuti sulla spiaggia

Si è tenuta gli scorsi giorni, in due distinte mattinate di attività, una straordinaria raccolta di rifiuti presso la spiaggia e luoghi limitrofi di piazzale Kennedy, ad opera degli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale di Secondo Grado "Bellaria", che ha coinvolto le classi prime delle sezioni A,B C e D; i ragazzi sono stati seguiti dal Prof. Matteo Pazzaglia, che nell'ambito della propria materia d'insegnamento ha focalizzato l'attenzione degli studenti sul rispetto per l’ambiente con lo slogan “Se butti male… Finisce in mare!”

Obiettivo, quello di approfondire il problema dei rifiuti che finiscono in mare e sulle spiagge, capire come si possa contribuire con le proprie scelte a prevenire il problema del ‘beach litter’, imparando a differenziare di più e meglio i rifiuti. Cotton fioc, buste, mozziconi di sigaretta, tappi e reti: sono solo alcuni dei tanti rifiuti che si trovano sempre più spesso sulle spiagge, oltre a quelli che si trovano in mare insieme alle microplastiche. Rifiuti di ogni forma, genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e dell’abbandono consapevole. L'esempio dato dagli alunni dimostra come ogni persona possa contribuire alla riduzione di questo fenomeno, che minaccia l’intero ecosistema marino e la sua biodiversità, attraverso un comportamento più virtuoso ed ecosostenibile, a partire da una crescente e attenta raccolta.

Durante l’attività ‘sul campo’, gli alunni sono stati raggiunti per un saluto dall'Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli che ha evidenziato "come nei piccoli gesti quotidiani si concretizzi l'attenzione per l'ambiente e si contribuisca, attraverso attività straordinarie di questo tipo, alla sensibilizzazione verso queste tematiche. Ritengo sia sempre positivo unire la didattica e l'insegnamento laboratoriale all'attività sul campo, a contatto con l’ambiente e la natura.”

A lezione di raccolta differenziata

Il riciclo e le giuste pratiche di raccolta differenziata sono alcuni dei temi affrontati anche da un’altra iniziativa in atto presso la scuola secondaria di primo grado, ossia la mostra “Sulle vie della scienza" realizzata da alcune classi nel contesto della Settimana della Scienza. Un percorso che contiene una serie di sperimentazioni scientifiche, frutto di quanto appreso dai ragazzi durante l’anno scolastico, che gli stessi studenti sono chiamati ad arricchire con i propri contributi orali. La mostra è stata inaugurata stamattina alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e dello stesso Assessore Ceccarelli, oltre che del dirigente e del personale scolastico; sabato mattina, una presentazione analoga sarà invece rivolta ai genitori dei ragazzi partecipanti.