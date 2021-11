Su 3 medici, 2 sospesi perchè anti-vaccino: l'emergenza di Montescudo-Montecolombo

Sono 54, in tutta la provincia di Rimini, i medici sospesi in quanto non vaccinati. Un problema che, nell'entroterra, ha creato delle ricadute importati sul territorio e in particolare a Montescudo-Montecolombo dove dei 3 dottori presenti sul territorio 2 sono risultati non vaccinati e quindi sospesi con tutte le ricadute del caso. Le problematiche sono iniziate il 10 di ottobre con 4mila persone rimaste senza l'assistenza delle due dottoresse no-vax. Sono così iniziate le proteste dei cittadini e, con l'emergenza in atto, il sindaco Gian Marco Casadei si è attivato per garantire la presenza dei camici bianchi. "La situazione è in fase di risoluzione - spiega il primo cittadino - e a Taverna, dove c'è il problema più grosso, abbiamo trovato una nuova dottoressa su segnalazione della precedente. A San Savino, Croce e Montecolombo, invece, la situazione è tamponata grazie all'aiuto del medico di Coriano che ha preso in carico i pazienti ma al momento è oberato di lavoro ed entro il 22 novembre dovrebbe essere nominato un sostituto. Abbiamo cercato di mediare tra le dottoresse no-vax, l'Ausl e i cittadini, questo è il compito di un sindaco: risolvere i problemi della gente".