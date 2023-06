Subito dopo il processo per furto va in spiaggia a derubare una turista

Davanti al giudice si era giustificato sostenendo di essere arrivato in Riviera per cercare lavoro e di avere per lunedì pomeriggio un colloquio per fare il cameriere in un locale ma, appena arrivato a Riccione, un marocchino 19enne ha messo in fila una serie di furti ai danni dei turisti e delle boutique della Perla Verde prima di essere arrestato dai carabinieri nella mattinata di sabato. Processato per direttissima lunedì mattina, al termine dell'udienza era stato liberato con il divieto di dimora a Rimini. Poche ore dopo, invece di lasciare la provincia, era nuovamente nella Perla Verde dove insieme a un amico minorenne ha iniziato a depredare i turisti in spiaggia. L'allarme è stato dato da una vittima che, chiamati i carabinieri, ha raccontato che poco prima due nordafricani le avevano sottratto la borsa sotto l'ombrellone e che gli autori erano ancora sulla battigia.Una pattuglia dell'Arma si è precipitata sul posto e le ricerche hanno permesso di scovare i malviventi con ancora la refurtiva in mano. I militari hanno riconosciuto subito uno dei due, lo stesso che avevano arrestato sabato e rilasciato poche ore prima del furto, che è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello. Per il maggiorenne sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato ed è stato denunciato per porto d'arma mentre, il minorenne, se l'è cavata con il deferimento al Tribunale dei Minori. La refurtiva è stata restituita e, il 19enne, sarà processato per direttissima martedì mattina.