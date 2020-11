Successo per il bilancio partecipativo: i progetti si votano online

A partire da lunedì e fino a mercoledì 16 dicembre sarà possibile esprimere la propria preferenza per uno degli 11 progetti dell'edizione di Bilancio Partecipativo del comune di San Giovanni in Marignano. Il voto potrà essere espresso in due modalità: online tramite un questionario google al link: https://bit.ly/bilanciopartecipativosgm

oppure presentandosi presso la sede comunale di via Roma n. 62, ufficio Protocollo, per richiedere il questionario cartaceo e compilarlo sul posto. Vista l’emergenza sanitaria tutti coloro che dispongono di una connessione internet sono invitati a utilizzare il questionario online.

Undici i progetti di questa edizione, suddivisi tra le quattro frazioni marignanesi. I progetti sono stati presentati, nelle scorse settimane, tramite appositi video dagli 11 proponenti che sono disponibili, insieme alla presentazione del progetto, al link: https://www.facebook.com/watch/259071510773128/557222521671684

I cittadini marignanesi che hanno più di 16 anni potranno votare scegliendo il progetto che riterranno il più meritevole tra tutti. Si vota una volta sola. Non è necessario votare uno dei progetti della propria frazione di residenza, ma si può selezionare quello che si ritiene migliore. Terminato il periodo di votazione, risulterà vincitore il progetto più votato per ciascuna frazione.

Dunque saranno attuati quattro progetti, uno per ogni frazione capoluogo, Santa Maria in Pietrafitta, Montalbano e Pianventena. Ogni progetto risulterà assegnatario di un contributo di € 12.500,00. Individuati i vincitori, partirà la fase di realizzazione dei progetti. Il progetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà realizzato per primo.

I progetti:

Proposta 1 - Pianventena - Installazione area fitness outdoor per adulti presso parco pubblico di Pianventena (zona via Asti-Cuneo);

Proposta 2 - Santa Maria in Pietrafitta - Installazione illuminazione pubblica sulla via Gambadoro;

Proposta 3 - Capoluogo - Restauro e recupero persiane Palazzo Corbucci;

Proposta 4 - Montalbano - Installazione di un ulivo nella rotonda tra via Panoramica e via Montalbano;

Proposta 5 - Capoluogo - Piantumazione alberi e acquisto arredi e giochi esterni presso il Nido Pollicino;

Proposta 6 - Montalbano - Acquisto arredi e giochi esterni presso la Scuola d'Infanzia Girotondo;

Proposta 7 - Santa Maria in Pietrafitta - Rifacimento pavimentazione campetto da calcio di via Andruccioli;

Proposta 8 - Montalbano - Realizzazione di un'area recintata ad uso sgambatoio per cani presso il parco di Montalbano;

Proposta 9 - Capoluogo - Acquisto palco modulare a montaggio rapido (dim. 8*6 mt) per eventi;

Proposta 10 - Montalbano - Realizzazione campo da bocce, recinzione in legno e panchina presso parco di via Saffi;

Proposta 11 - Capoluogo - Installazione di due porte da calcio nel parco di via Melograno

“Questa edizione del Bilancio Partecipativo è stata caratterizzata da una serie di difficoltà legate all’emergenza Covid che ne hanno rallentato la realizzazione, ma nello stesso tempo, hanno permesso di creare idee e risorse alternative. Ringraziamo i proponenti, che riconoscendo la difficoltà nell'incontrarsi personalmente, hanno saputo condividere con nuove risorse i loro progetti con grandissima simpatia ed impegno. Ci auguriamo che questa nuova modalità permetta di condividere e fare percepire sempre più il Bilancio Partecipativo come una possibilità del cittadino di incidere in maniera attiva e concreta sulla vita della Comunità. Abbiamo da sempre apprezzato il confronto e la partecipazione e speriamo che quest’anno, anche se in modalità a distanza, i cittadini possano sentirsi ancora di più partecipi ed attivi”.