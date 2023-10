Superata la fase di stallo prende forma il nuovo palazzetto dello sport di Misano

Superata una fase di stallo sono ripartiti i lavori di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport nel centro sportivo di Via Rossini. In questi giorni è iniziata la posa del prefabbricato che ospiterà il nuovo spazio sportivo multidisciplinare. La nuova costruzione, lo ricordiamo, avrà una capienza di 180 posti e fornirà nuovi spazi per manifestazioni di carattere sportivo. “Siamo contenti che i lavori siano potuti riprendere – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. La realizzazione dell’opera è per noi molto importante perché l’attività sportiva delle nostre associazioni necessita di spazi sempre maggiori. Non da meno, la nuova struttura sarà utile per attirare sempre più manifestazioni di carattere sportivo, attività che negli ultimi anni ci ha consentito di destagionalizzare e integrare la nostra offerta turistica. Ci auguriamo che i lavori possano procedere celermente verso la conclusione”.