Superlavoro estivo della polizia Stradale, il plauso del Questore

“Un contributo non solo importante, ma fondamentale che si definisce come aspetto imprescindibile nel sistema del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico”. Queste le parole con le quali Francesco de Cicco, Questore della Provincia di Rimini, ha inteso estendere il proprio plauso e ringraziamenti alle donne e agli uomini della Sezione Polizia Stradale di Rimini e dei reparti da essa dipendenti, guidata dal Vice Questore Alfredo Magliozzi. L’attività della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, è l’espressione di una professionalità dedicata; l’attività di prevenzione della sicurezza stradale ma anche repressione di quei reati che in questo ambito si definiscono, si inserisce, in modo sinergico, nel definire un sistema sicurezza integrato che la Polizia di Stato è chiamata a garantire in ogni ambito. I numeri dell’estate appena trascorsa non possono che confermare un impegno incessante che ha visto oltre 593 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza; 3526 le infrazioni elevate e 72 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per reati di vario genere. Ma è sulla prevenzione che l’operato degli agenti della Polizia Stradale punta in modo particolare con il fine ultimo di implementare quella “cultura della sicurezza stradale che non può che rappresentare un valore aggiunto” conclude il signor Questore.