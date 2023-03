Al supermercato il naso rosso dei clown dottori, raccolta fondi per i bambini ricoverati in ospedale

Un piccolo gesto per regalare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Dopo il successo dell’iniziativa proposta nel 2019, da qualche giorno è attiva la campagna “Dona con il cuore” che, fino al 1° aprile, vedrà i punti vendita del Gruppo Crai di Rimini e provincia impegnati in una raccolta fondi a favore della Fondazione Dottor Sorriso, che da oltre 25 anni aiuta i bambini che affrontano un ricovero in una struttura ospedaliera a sconfiggere la paura e la tristezza.

I clienti con la spesa riceveranno il naso rosso che i clown-dottori indossano nelle corsie dei reparti pediatrici di tutta Italia. Il ricavato delle due settimane di campagna solidale verrà devoluto alla Fondazione Dottor Sorriso, nata nel 1995 con l’obiettivo di rasserenare la degenza dei bambini attraverso la Terapia del Sorriso. Ogni giorno i Dottori del Sorriso, terapeuti professionisti con una formazione specifica, muniti dell’inconfondibile naso rosso da pagliaccio, offrono sostegno ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale, negli istituti per disabilità e di riabilitazione, intrattenendoli con giochi, scherzi e spettacoli personalizzati.

L’iniziativa era già stata proposta con grande successo dal Gruppo Crai nel 2019, arrivando a raccogliere l’importante cifra di 318mila euro devoluta a sostegno delle attività della Fondazione Dottor Sorriso.

“Siamo davvero felici di riporre questa campagna a favore della Fondazione Dottor Sorriso – afferma Gianfranco Scola, direttore generale di Ama Crai Est – che già nella scorsa edizione, grazie alla generosità dei nostri clienti, aveva ottenuto ottimi risultati. Supportare una realtà che da tanti anni si occupa di donare un sorriso ai bambini in ospedale è per noi motivo di orgoglio e in linea con i valori della nostra società cooperativa”.