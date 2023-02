Taglio del nastro per l'ottava edizione di "Beer Attraction": tra le novità anche le birre 'artistiche'

Tra birre e drinks, cucina di strada e piatti gourmet, il mercato del fuori casa si ritrova alla fiera di Rimini, da domenica a mercoledì, per Beer and Food Attraction.. La ottava edizione del salone b2b di Italian Exhibition Group (Ieg) è stata inaugurata domenica mattina assieme alla quinta edizione di Bb Tech Expo, salone delle tecnologie e materie prime per birre e bevande.

Alla tavola rotonda d’apertura hanno partecipato Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), Mattia Morolli, assessore ai lavori Pubblici del Comune di Rimini, Antonio Portaccio, presidente Italgrob, Alfredo Pratolongo, presidente Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente Fic – Federazione Italiana Cuochi e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

“Beer&Food Attraction mette in vetrina 600 brand su 12 padiglioni per 60 mila metri quadri di area espositiva – ha ricordato il presidente IEG Lorenzo Cagnoni - La solida e fruttuosa collaborazione con ICE Agenzia e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il network dei nostri regional advisor porta a Rimini 114 buyer da 36 Paesi. Grazie alla presenza dei principali stakeholder industriali, delle professioni e del territorio, questa fiera è diventata il punto di riferimento per i professionisti del fuori casa”.

"Siamo orgogliosi di dare il via alla dodicesima edizione dell'International Horeca Meeting, un'occasione preziosa di incontro e confronto per le imprese del settore e per tutti gli stakeholders - ha sottolineato il presidente di Italgrob Antonio Portaccio - La distribuzione Horeca è un centro nevralgico, indispensabile volano per la definitiva ripresa del mercato dopo la crisi pandemica. È necessario, dunque, puntare sulle realtà che operano nel 'fuori casa' per rilanciare la filiera, favorire i consumi e promuovere la relazionalità sociale".

"Una fiera, questa, che è nelle corde della città – ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli, che ha portato i saluti di Sindaco e Giunta –. L’esperienza del bere e del mangiare è oggi un grande racconto. Cibo significa anche cultura dell’accoglienza, cosa che fa di Rimini uno dei luoghi a livello nazionale e internazionale dove le cose accadono: Rimini ha saputo cogliere il tema ristorazione ed è diventata una grande cucina all'aperto".

Novità e curiosità

C’è un “green motive” che attraversa l’intera Beer&Food Attraction 2023 che ha sposato il claim “Green Core”: l’attenzione al Pianeta va dalle nuove casse per la birra interamente riutilizzabili alla Carta dei Valori per le Acque, ai progetti di filiera italiana che uniscono il malto d'orzo da agricoltura sostenibile del Sud Italia e il luppolo coltivato in Romagna (di cui ben il 35% è in fiore), grazie all'azione sapiente dell'acqua pura di fonte appenninica, fino ad arrivare alla piena attenzione alle tematiche del packaging sostenibile e del vuoto a rendere. In tema di sostenibilità, da non dimenticare i granchi blu, che una start up femminile sta proponendo al consumo (per ora all’estero, dove sono considerati prelibati) onde fronteggiarne l’invasione nei nostri mari, dove stanno mettendo a rischio reti e altre specie ittiche.

Tra le novità delle birre troviamo la “birra aperitivo” frizzante e rinfrescante con punte agrumate, di frutta esotica, spezie, luppolo e coriandolo e note di pesca bianca. E poi la birra con grue di cacao caffè, liquirizia e un leggero biscottato dall’avena. Non manca una linea di birre “artistiche”: 12 bottiglie per altrettante città italiane celebrano la bellezza e la cultura del nostro Paese.