Ha dedicato il suo tempo libero per costruire modellini di locomotive, una mostra in suo onore

Dallo scorso sabato, 17 settembre, il salone principale del Palazzo del Turismo di Cattolica si è impreziosito della mostra di modellini di locomotive a vapore realizzate dall'estro di Valter Romani. Creazioni artigianali che resteranno gratuitamente visibili al pubblico per tre anni, in orario di apertura degli uffici dello IAT. L'esposizione, patrocinata dall'amministrazione comunale, è stata fortemente voluta dalla famiglia di Romani, venuto a mancare nel 2016. A ricordare la sua figura erano presenti la moglie Daniela ed i figli Elena e Lorenzo. La mostra si è aperta alla presenza, tra gli altri, del Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi.

Tra il 2005 ed il 2016, nella sua officina, Valter Romani costruì tre locomotive a vapore: la "Emma" (americana le cui istruzioni tratte da un manuale francese, acquistato durante un viaggio a Parigi), la "Bourbonnais" (ferrovie francesi), e la "Locomotiva 691" delle ferrovie italiane. La "Bourbonnais" e la "Locomotiva 691" sono tra quelle esposte al pubblico. "Ringrazio la famiglia Romani - ha commentato il vicesindaco Alessandro Belluzzi - per questo omaggio che fanno a cittadini e turisti. Il Palazzo del Turismo si arricchisce e diviene ancora di più luogo in cui sostare ad ammirare queste creazioni e non solo punto di passaggio per richiedere informazioni. Le locomotive esaltano un mix di passione, amore per la meccanica ed abilità manuale, che il nostro concittadino ha coltivato si da giovane".

Ma il Palazzo del Turismo, già da alcuni anni è scrigno di altri tesori da non perdere. "Voglio ricordare - ha aggiunto Belluzzi - che in questo salone sono esposte anche i manifesti balneari, i poster, dedicati a Cattolica e collezionati da Franco Del Fattore, un cattolichino doc innamorato della storia della sua città". Del fattore è scomparso, all'età di 86 anni, a dicembre dello scorso anno. I poster vennero messi in mostra nel maggio del 2016 insieme ad una raccolta di 100 cartoline d'epoca ed, infine, il collezionista decise di donare i manifesti balneari alla città di Cattolica. "I gesti di Delfattore e della famiglia Romani - ha concluso Belluzzi - rendono questo luogo ancora più accogliente e ricco di storia, siamo loro grati ed invitiamo tutti a non perdere l'occasione di ammirare queste esposizioni".