Tenta la fuga senza pagare la spesa, arrestato dalla Municipale

E' stato arrestato dagli agenti della Squadra Gudiziaria della polizia Municipale di Rimini un 37enne di Reggio Emilia che, nella giornata di domenica, ha tentato la fuga dal supermarket senza pagare la spesa. L'uomo, nel tardo pomeriggio, era entrato al Conad di viale Vespucci e, una volta tra gli scaffali, ha fatto incetta di generi alimentari e di alcolici nascondendoli nello zaino per poi tentare di uscire evitando le casse. Le manovre, tuttavia, non sono passate inosservate al personale della sicurezza che lo ha fermato prima che uscisse dal negozio. Vistosi scoperto, il malvivente ha reagito per tentare la fuga e, nonostante l'intervento degli agenti della Municipale, ha opposto resistenza. Arrestato con l'accusa di rapina impropria e resistenza, p stato processato per direttissima lunedì mattina.