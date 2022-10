Terminato il parcheggio di via Tre Baci, fine dei disagi per genitori e alunni

Ritorno alla normalità in vista per gli alunni (e i genitori) delle scuole primarie Fontanelle, Riccione Ovest e Panoramica. Venerdì termineranno i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Trebaci, effettuati in tempi record, consentendo così alla scuola Fontanelle di aprire un secondo ingresso, evitando la congestione del traffico. “Ogni promessa è debito”, osserva l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, verificando che tutto sarà pronto già per la ripresa delle lezioni di lunedì. L’ingresso e uscita contemporanei degli alunni delle classi di scuola primaria Fontanelle, Riccione Ovest e Panoramica (in temporanea trasferta per via dei lavori per il nuovo edificio) erano diventati causa di maxi ingorghi tanto da sollevare le proteste di numerosi genitori. Scuole e amministrazione comunale erano corsi ai ripari: erano così stati diversificati gli orari di entrata e uscita degli alunni ed era stato raddoppiato il numero degli agenti della polizia locale impiegati per agevolare il flusso del traffico. Il tutto in attesa di un nuovo parcheggio lungo via Trebaci.

“Dopo aver incontrato la rappresentanza dei genitori del plesso scolastico, che manifestavano giustamente il loro disappunto per le problematiche relative al traffico congestionato, avevo promesso di fare un mezzo miracolo: aprire il parcheggio su via Trebaci e fornire un varco di accesso in sicurezza alla nuova ala della scuola. Detto e fatto - argomenta ancora Imola -. Ci tengo a precisare che quel parcheggio non era stato né progettato, né tantomeno finanziato in precedenza”. L’assessore ai Lavori pubblici annuncia inoltre che “a breve apriremo la palestra garantendo anche l’accesso ai bagni nel piano terra”. Il preside dell’istituto comprensivo Zavalloni, Nicola Tontini, informato della conclusione dei lavori, ha fatto sapere che nei prossimi giorni - una volta consolidata la soluzione al problema del traffico - verranno ripristinati gli orari di entrata e uscita uniformi nelle varie scuole.