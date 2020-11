Terremoto in mare, epicentro individuato davanti alla costa riminese

Scossa di terremoto nella tarda mattinata di domenica con l'epicentro che è stato individuato in mare davanti alla costa riminese. Il sisma è avvenuto alle 11.35 e, secondo i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 2.6. L'epicentro è stato individuato al largo tra i porti di Rimini e Bellaria. Nonostante l'intensità della scossa, pare che non sia stata avvertita dalla popolazione e al momento non si registrano danni.