Test sierologici gratuiti anche alla farmacia Comunale: il primo "paziente" è il sindaco

La Farmacia Comunale “Bordonchio” ha aderito al progetto promosso dalla Regione ed offre ora la possibilità di eseguire presso i locali di via Baldini 37, i test sierologici rapidi e gratuiti rivolti a studenti, genitori, familiari e universitari; il primo a effettuare il test, con esito negativo, è stato il Sindaco Filippo Giorgetti. Un’iniziativa attivata dalla Farmacia Comunale in qualità di presidio del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale lo stesso Presidente Nicola Missiani si è attivato e adoperato di concerto con l’Amministrazione: applicando in primis tutti i protocolli di tutela necessari nei confronti dei dipendenti, e predisponendo inoltre all’interno della farmacia un percorso ad hoc ed una stanza adibita in forma esclusiva all’esecuzione dei test. Personale della struttura a cui va un ringraziamento per la disponibilità dimostrata.



Chi lo vorrà potrà pertanto compiere, in sicurezza e con discrezione, una verifica sanitaria preziosa per sé e per i propri cari, contribuendo a quello screening su base volontaria utile per tutta la comunità in ottica anti contagio. Importante sottolineare che, proprio a tutela dell’utenza e del personale della farmacia, è possibile effettuare il test solo ed esclusivamente previa prenotazione telefonica, chiamando allo 0541.332419: non verranno eseguiti test su coloro che si presenteranno fisicamente presso la struttura senza prenotazione.



La Farmacia Comunale di via Baldini è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, più il sabato mattina dalle 9 alle 13 e le domeniche secondo il calendario e gli orari di turno. Infine, ricordiamo che a Bellaria Igea Marina sono abilitate all’esecuzione dei test sierologici rapidi anche la Farmacia Tonini di via Panzini e la Farmacia Igea di viale Pinzon.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.