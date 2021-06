Tira bidoni e segnaletica in mezzo alla strada, esagitato bloccato dalla Municipale

Strappava bidoni e segnaletica, tirandola in mezzo alla strada, tirava pugni e calci alle macchine, urlava ed inveiva ad alta voce. Non solo, una volta avvicinato da una pattuglia della Polizia Locale ha cercato di aggredire i due agenti che cercavano di calmarlo. Questi i motivi che hanno portato all’arresto per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale di un extracomunitario 39enne, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine. Ai capi di imputazione, una volta arrivati nella sede del Comando della Polizia Locale, si è aggiunto anche quella di ricettazione, essendo state trovate nelle sue tasche anche due bancomat e una tessera di un supermercato risultate rubate. Una utenza sim è stata ingoiata prima di poterne verificare la provenienza. Una volta in centrale, l’accusato ha continuato nel suo impeto d’ira, non collaborando ma, anzi, continuando ad insultare gli agenti e danneggiando anche gli strumenti per le segnalazioni. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo inoltre il divieto di dimora in provincia di Rimini per l'imputato.