Tiziano Corbelli illumina Imola con le frasi di Ayrton Senna

Considerata la eccezionalità del ritorno a Imola del Gran Premio di F.1, dopo 14 anni di assenza, proprio a partire dai giorni antecedenti la gara e fino a tutto il periodo natalizio, il Comune ha deciso di illuminare alcune strade del centro di Imola con due citazioni fra le più sentite dell’indimenticato campione brasiliano. La scelta è stata condivisa dal Comune con Viviane e Bruno Senna, rispettivamente sorella e nipote del campione brasiliano, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e dato il via libera all’utilizzo delle frasi, attraverso Claudio Giovannone, ambasciatore europeo della Fondazione Senna. Ad illuminare il cuore di Imola è stato il santarcangiolese Tiziano Corbelli già direttore artistico delle Installazioni di Bologna ma a sua volta anche promotore a Napoli con Totò e Pino Daniele, a Pesaro con Rossini, a Sanremo con Modugno, e fra le ultime Opere luminescenti ricordiamo l’apertura del cinquantennale dalla scomparsa del Maestro Secondo Casadei, installando grazie alla collaborazioni della Signora Riccarda Casadei e dell’Amministrazione Comunale di Gatteo, il brano celeberrimo Romagna Mia, portando inoltre la realizzazione di un video che avesse come fine, l’invito di trascorrere le vacanze in Romagna.



“Il progetto nasce dal virtuoso esempio della Città di Bologna, che per due anni consecutivi ha permesso l’installazione, in una delle vie più centrali, via d’Azeglio, di luminarie tematiche, dedicate a due canzoni, la prima a Lucio Dalla e la seconda a Cesare Cremonini - spiega Elena Penazzi, assessore all’Autodromo ed al Turismo. - In questo modo vogliamo coinvolgere il centro città nel grande evento della Formula 1 ed al tempo stesso illuminare il cuore di Imola, in maniera totalmente innovativa e attrattiva. Pensiamo, infatti, che questa soluzione possa dare modo ai media di parlare del centro storico di Imola nei giorni della Formula 1, anche attraverso le immagini delle luminarie. Al termine del periodo natalizio le luminarie, come successo a Bologna, saranno poste in vendita ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni no profit del territorio”.



“Illuminare Imola con le frasi di Ayrton Senna, in questo momento così delicato a causa del Covid-19 è un gesto che ci fa guardare al futuro con speranza, ridando lustro e decoro alla città. Non potendosi svolgere manifestazioni o altri eventi, per non creare assembramenti, ci piace comunque dare la possibilità agli imolesi e non solo, di fare una passeggiata in centro per ammirare le scritte, seguendo ovviamente tutti i protocolli di sicurezza” afferma il Sindaco Marco Panieri.



"Sono stato lieto di essere stato contattato dal Sindaco Panieri, e ad aver collaborato con l'assessore Penazzi - ha spiegato Corbelli - perché ho riscontrato grande entusiasmo e soprattutto un sincero affetto nei confronti di un campione sportivo come Senna, che ha scritto pagine importanti nella storia di Formula1. Queste non sono semplici installazioni luminose, dentro portano contenuti e riflessioni, fanno alzare lo sguardo e danno modo di soffermarsi su parole e significato. Ancora dopo 5 anni dalla prima installazione avvenuta a Santarcangelo con i nostri Poeti, le Luminarie “Parlanti” si possono definire fortemente attuali e necessarie per rendere radiosi importanti autori".



Le due frasi di Ayrton Senna - Le due frasi scelte, ricche di significato, sono: I ricchi non possono / Vivere su un’isola / Circondata da un oceano / Di povertà. / Noi respiriamo tutti / La stessa aria / Bisogna dare a tutti / Una possibilità - Ayrton Senna. La seconda frase è: Se una persona / Non ha più sogni / Non ha più alcuna ragione / Per vivere / Sognare è necessario / Anche se nel sogno / Va intravista la realtà / Per me è uno dei principi / Della vita - Ayrton Senna.