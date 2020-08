Tombe di famiglia riconvertite in loculi, la nuova opportunità a Santarcangelo

Al cimitero centrale di Santarcangelo la prima tomba di famiglia riconvertita in loculi è stata ultimata ed è concessionabile con modalità immediata. Una nuova opportunità data dall'amministrazione comunale.

Intonacata, imbiancata e completa di lastre in marmo bianco di Carrara nonché dotata di lampadario e cancelletto in ferro zincato, la tomba che dispone di dieci loculi e non richiede nessun’altra spesa, può essere assegnata in concessione fino a un massimo di due famiglie che potranno dividersi il costo complessivo di 38.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il completamento della tomba gentilizia portato a termine presso il cimitero centrale dalla società Anthea, alla quale qualche anno fa l’Amministrazione comunale ha affidato l’ampliamento dei cimiteri, ha permesso di ridurre sensibilmente il costo della concessione che avrà una durata pari a quella prevista per i loculi, cioè 40 anni, rinnovabile alla scadenza. Restano comunque concessionabili le tombe di famiglia allo stato grezzo per una durata di 99 anni, a un costo di 42.845 euro.