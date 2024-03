Torna il Bellaria Street Market, fuori dai negozi sconti fino al 70%

Torna il Bellaria Street Market dall'8 al 10 marzo, dalle 9 alle 19, all'interno della splendida cornice del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani. In occasione anche della Festa della Donna i commercianti scendono in campo e propongono sconti fino al -70%. Tre giorni speciali e super convenienti per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano.

Inoltre, durante tutte le domeniche, in concomitanza al Mercatino a Chilometro 0 ritornano per 8 domeniche, le Domeniche Expo il 17-24 marzo e 7-21-28 aprile e 5-19-26 maggio. Un’occasione anche per una passeggiata all’aperto, approfittando dello shopping tra mille occasioni e offerte nei vari negozi aderenti che espongono la locandina: Caravan suite, Ely parfum, Globus, Ibisco, La Dolce Vita boutique, Linda Boutique, Outlet Summer, Pan di zenzero, Libreria Pensieri Belli, Qualità Convenienza Assortimento Stile e Moda, Symbol, Target.