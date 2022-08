Torna "Naufragare", la summer school di cinema d’autore organizzata da Approdi

Naufragare è una summer school pensata per chiunque voglia farsi portare verso nuovi modi di intendere e fare cinema. È aperta a tutti e tutte, senza che siano richieste competenze tecniche o conoscenze pregresse. Oltre a essere un momento di incontro e condivisione tra professionisti e professioniste del cinema e studenti e studentesse, Naufragare vuole essere anche un luogo in cui dedicarsi alla ricerca di un modo di guardare il mondo e raccontarlo, personale e collettivo, attraverso il proprio sguardo. Uno spazio libero che spinge a nuove pratiche e modi per fare un nuovo cinema d’autore. Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 agosto 2022, sul sito di Approdi: https://approdicinema.com/Naufragare-summer-school/

L’anno scorso, la prima edizione di Naufragare, a Bellaria Igea Marina, ha visto partecipare una classe fissa di 12 ragazzi e ragazze per il percorso completo, e più di 40 persone presenti ai talk gratuiti e alle proiezioni gratuite, tra gli ospiti passati a Bellaria ci sono stati: Daniela Persico, Micol Roubini, Davide Maldi, Luciano Barisone, Ivan Olgiati e Alessandra Pastore. Quest’anno il tema di Naufragare sarà “Lo sguardo e il corpo”. Sarà dedicata alla riflessione di come guardare i corpi, come questi corpi abitano uno spazio e si relazionano con ciò che hanno attorno: saperli raccontare come centro e terreno sul quale l’immagine prende forma. Il corpo può essere il centro di una battaglia quotidiana, in cui l’immagine è fondamentale. Come rappresentiamo i corpi e come ci relazioniamo alle loro diversità e non conformità è in qualche maniera raccontare chi siamo e come vediamo o vogliamo raccontare il mondo, anche nel cinema.

Naufragare è composta da workshop che compongono il percorso principale della summer school, e talk gratuiti aperti a tutte e tutti, tenuti da importanti ospiti del cinema a livello europeo. Quest’anno saranno ospiti di Naufragare: Renato Berta, importante direttore della fotografia europeo, che ha lavorato con Eric Rohmer, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, Mario Martone, Michelangelo Frammartino, Louis Malle, che terrà un workshop durante la summer school, e un talk gratuito il 9 settembre “Guardare i corpi” su come i corpi sono stati rappresentati e raccontati nel cinema. Chiara Bellosi, regista di Calcinculo e Palazzo di Giustizia, entrambi presentati alla Berlinale nel 2020 e nel 2022. Chiara Bellosi terrà un workshop coi ragazzi e le ragazze della summer school e un talk gratuito il 14 settembre sul proprio lavoro di regista e di autrice, in particolare parlando della relazione tra la regia e i corpi degli attori. Ivan Olgiati, produttore di Articolture, casa di produzione di Bologna, che terrà un talk gratuito aperto a tutte e tutti il 12 settembre sulla relazione tra il produttore e l’autore nel cinema di oggi. Chiara Guidi, attrice e regista teatrale, fondatrice della Socìetas Raffaello Sanzio di Cesena, che terrà un workshop all’interno della summer school dedicato alla corporeità dell’attore e agli spazi della messa in scena. Daniela Persico, direttirce artistica del Bellaria Film Festival e membro del comitato di selezione del festival di Locarno, che terrà un talk gratuito il 9 settembre sul ruolo e sulla figura dell’autore nel cinema italiano.

Proprio al Bellaria Film Festival 2023 verranno proiettati i cortometraggi girati dai ragazzi e le ragazze che parteciperanno a Naufragare 2022, tutti realizzati durante la summer school e incentrati sulla riflessione della rappresentazione dei corpi. Ad accompagnare i talk gratuiti anche due proiezioni gratuite al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina: il 13 settembre “Palazzo di giustizia” di Chiara Bellosi, e il 16 settembre “Qui rido io” di Mario Martone, entrambi alle ore 21.30. Naufragare si aprirà il 9 settembre con i talk di Renato Berta e Daniela Persico, per poi, dal 10 fino al 18 settembre, concentrarsi sul percorso vero e proprio della summer school con i 10 ragazzi e ragazze selezionate. Consulta il programma completo di Naufragare sul sito https://approdicinema.com/Naufragare-summer-school/