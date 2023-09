Torna la pesca e il Mercato coperto viene preso d'assalto, prezzi ottimi e nei prossimi giorni si replica

Riparte la pesca e il mercato coperto viene preso d'assalto. Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto informa che martedì, 12 settembre, si è verificata un’eccezionale apertura della pesca. Le barche della Marineria di Rimini hanno portato sui banchi del Mercato Coperto un’abbondanza di prodotto che è stato venduto a dei prezzi davvero ottimi. Soprattutto hanno pescato in quantità considerevoli mazzancolle, canocchie, sogliole, triglie e seppiolini. Anche l’affluenza di clienti è stata straordinaria tanto che diversi banchi alle ore 10,45 avevano già terminato il prodotto. I pescatori prevedono che anche per mercoledì (13 settembre) vi sarà la stessa abbondanza di prodotto. I prezzi? Canocchie da sugo 4 euro al chilo, sogliole piccole 12 euro al chilo, seppiolini 12 euro al chilo. Per fare degli esempi tra i banchi.