Tour tra le imprese di San Giovanni in Marignano per l’assessore Vincenzo Colla

Venerdì l’assessore regionale Vincenzo Colla, accompagnato dalla consigliera dem riminese Nadia Rossi, ha visitato due eccellenze produttive a San Giovanni in Marignano. A fare gli onori di casa il Sindaco Daniele Morelli e parte della Giunta comunale.

La prima tappa è stata la sede di Aeffe Group, dove ad accoglierli c’era la designer e fondatrice dell’azienda Alberta Ferretti. Il gruppo, a cui fanno capo i marchi Alberta Ferretti, Moschino, Philosophy e Pollini, ha radici solidissime nella nostra terra. Alberta Ferretti, marignanese di nascita, grazie alla sua creatività e visionarietà ha contribuito alla crescita della sua comunità con opportunità lavorative ed economiche significative. “Sempre valorizzando il territorio - commenta la consigliera Rossi - Prova ne è la prossima sfilata che si terrà a fine maggio al Castel Sismondo di Rimini, sede del Fellini Museum, con una partnership che riunisce Regione, Comune, enti del turismo, della cultura e del cinema. Un’occasione importante per far conoscere la nostra terra e le sue eccellenze a livello internazionale”.

L’incontro, dedicato alle modalità di sviluppo e sostegno al settore fashion, è servito per enucleare alcune proposte e riflessioni. Tra queste, le tante nuove politiche di sostenibilità e digitalizzazione su cui le aziende si stanno muovendo, e quella del sostegno alla formazione di nuove professionalità legate al mondo della moda, da sostenere proprio sul territorio, in collaborazione con le aziende e le università. “In Emilia-Romagna, la fashion valley ha bisogno di tecnici e artigiani specializzati. - continua Rossi - Grazie al connubio tra formazione, lavoro e politiche industriali, la nostra regione è un terreno fertile per individuare soluzioni innovative come questa”.

Seconda tappa del tour a Riccione Piadina, una realtà che da 30 anni continua a crescere. Dalle materie prime, di cui la maggior parte coltivate in Romagna, il gruppo ha sviluppato linee che sono distribuite in tutta Italia e all'estero. In questi anni è nato anche il museo della piadina, inaugurato nel luglio scorso, una meta che ospita scuole e studenti e che nella stagione estiva attrae anche molti turisti della Riviera e che si fonda su un assioma semplice: la piadina è Romagna e la Romagna è piadina. “Anche qui con l’Assessore Colla abbiamo avuto modo di apprezzare la genialità dei nostri imprenditori, capaci di realizzare un prodotto di altissima qualità, certificato, in grado di raccontare un territorio e le sue radici al mondo. Un orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna” conclude Rossi.