Nascosti nel Tir 44 chili di cocaina del valore di 3 milioni di euro, arrestati due autotrasportatori

Due autotrasportatori entrambi 45enni, un siciliano e un calabrese residenti nel riminese, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza mentre sul mezzo pesante trasportavano un carico di 44 chili di cocaina. A tradire i corrieri della droga è stata la guida spericolata del mezzo pesante che, nei giorni scorsi, stava percorrendo il tratto bolognese dell'A1 in direzione sud. I militari delle Fiamme Gialle, vista la situazione, hanno allertato le pattuglie della Polizia Stradale e insieme hanno intercettato il camion all'altezza di Valsamoggia per poi scortarlo fino al casello di Casalecchio di Reno. Fatto uscire dall'autostrada è scattato il controllo sia del carico, del legno pregiato proveniente dal Belgio, che dei due uomini a bordo. Entrambi i 45enni sono apparsi molto nervosi dalla presenza delle divise tanto da insospettire ulteriormente i Finanzieri che, a questo punto, hanno deciso di passare al setaccio tutto il camion.

E' stato necessario l'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco per rimuovere i pesanti tronchi di legno fino a quando, in un'intercapedine del semirimorchio, sono stati trovati 40 panetti di cocaina per un peso complessivo di 44 chili che se immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 3 milioni di euro. Alla scoperta dello stupefacente uno dei due autotrasportatori ha cercato di disfarsi del cellulare ma è stato bloccato dai militari delle Fiamme Gialle. Lo stupefacente e il semirimorchio sono stati sequestrati, mentre il carico di legname, destinato a una impresa toscana estranea ai fatti è stato custodito in attesa del recupero da parte del legittimo proprietario. I due 45enni, invece, sono stati arrestati in flagranza e trasferiti nel carcere della Dozza.