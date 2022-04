Incidente a bordo dell'imbarcazione, la regata si trasforma in tragedia: muore un uomo di Cattolica

Tragedia a Livorno durante una delle regate della Settimana velica internazionale, intorno alle 15 di oggi, sabato 30 aprile. Un uomo di 51 anni residente a Cattolica, infatti, è morto mentre stava partecipando alla regata della classe laser master. Lo riporta LivornoToday.

Da una prima ricostruzione, tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, il 51enne sarebbe caduto in acqua a seguito di un incidente a bordo dell'imbarcazione (potrebbe essere stato colpito con violenza dal boma durante una manovra).

Un giudice di gara si è accorto dell'uomo in mare e ha richiesto l'intervento della moto d'acqua della Croce Rossa che si trovava in servizio per prestare i primi soccorsi. Il 51enne è stato subito trasferito al moletto Nazario Sauro dove ad attenderlo era presente un'ambulanza con il medico della Svs. Quest'ultimo ha iniziato subito le manovre di rianimazione, l'uomo è stato condotto in ospedale dove, purtroppo, è morto poco dopo. A seguito di quanto accaduto tutti gli eventi collaterali previsti per la serata sono stati annullati.