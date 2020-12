Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato dalla propria auto

Tragedia in Valmarecchia, nel pomeriggio di domenica, dove un operaio ha perso la vita rimanendo schiacciato dalla propria auto. Il dramma si è consumato intorno alle 15.30 in località Cà Baldano di Maiolo dove, secondo le prime notizie, l'uomo del quale non sono state fornite le generalità e che lavorava per una ditta di Cesena si era recato per consegnare ai residenti degli avvisi sulla prossima interruzione di energia elettrica per dei lavori. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri la vittima era scesa dall'auto quando, improvvisamente, il mezzo si è messo in movimento lungo la strada in pendenza. Dalla prima ricostruzione l'uomo avrebbe cercato di risalire nell'abitacolo per bloccare il veicolo ma è stato travolto e ucciso rimanendo schiacciato tra la vettura e un muretto che costeggia la strada. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto sia il 118, con ambulanza e auto medicalizzata, che i vigili del fuoco. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare con esattezza la dinamica dell'incidente mortale. A perdere la vita è stato Alessio Magnani, 48enne di Cesena, dipendente di una ditta che lavora per il concessionario della rete elettrica.