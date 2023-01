Trasferta vietata in Sardegna per i supporter biancorossi, nessun biglietto per Olbia-Rimini

In occasione della partita di calcio Olbia-Rimini, valevole per la 23esima giornata del Campionato di serie C, Girone B, in programma il prossimo 22 gennaio 2023 allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia, il Prefetto di Sassari, recepita la determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha emesso il seguente dispositivo: divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Rimini.