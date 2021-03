Trasporti clandestini, raffica di sanzioni da parte della polizia Stradale

E' di 8 autotrasportatori sanzionati, con multe totali per 20mila euro, il bilancio dei controlli da parte della polizia Stradale di Rimini che ha pizzicato una serie di trasporti clandestini di merce. I mezzi, secondo quanto emerso, erano autorizzati ad effettuare i viaggi internazionali ma una volta in Italia venivano impiegati anche per i trasporti nazionali in violazione della concorrenza sul mercato. I camion, infatti, sono stati sorpresi nel riminese dove non avevano nessun motivo di esserci in quanto il piano di viaggio prevedeva tutt'altra strada da percorrere. Per 2 dei camionisti fermati, oltre alla sanzione, si è proceduto al fermo amministrativo per 3 mesi del camion.