Tre inediti e la colonna sonora di un musical, il percorso artistico del giovane talento riminese

Dopo il successo di “Evocative” il suo album dedicato ai suoni e alla musica della natura, torna al suo pubblico il riminese musicista e compositore Emanuele Tedeschi con due uscite. Giovedì, 1° dicembre, con l’album che contiene i suoi arrangiamenti per il “Festival della canzone per Leo “ da cui sono stati estratti tre inediti. E dal 10 dicembre con la colonna sonora del musical “Mohican” tanto apprezzato dal pubblico nelle sue anteprime al Teatro Leo Amici a Rimini al Lago di Montecolombo, musical del quale ha composto e realizzato le musiche, orchestrandole in stile cinematografico. Un artista versatile, capace di emozionare ma anche di confrontarsi con grandi produzioni come quelle di uno spettacolo di grande portata come lo è Mohican.

Emanuele Tedeschi, musicista, arrangiatore e compositore, è autore anche dei tormentoni delle spiagge riminesi nel 2018 con “Jamaica Remix” e nel 2019 con “Tu Musica”, ha editato anche l’inedito “Big Bang” uscito proprio ad inizio ottobre 2020 nel videoclip live. Emanuele Tedeschi fa parte della Compagnia Teatrale Rdl che annovera giovani e promettenti talenti provenienti da tutta Italia e che ha sede al Teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo.