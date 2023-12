Treni in tilt, guasto agli impianti di circolazione sulla linea Bologna-Rimini: ritardi fino a 220 minuti

Per un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Faenza, sulla linea Bologna-Rimini la circolazione ferroviaria è sospesa. Lo fa sapere il gruppo Fs, aggiungendo che è in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, riprogrammazioni e cancellazioni. Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto

All'aggiornamento delle 14,30 la circolazione permane fortemente rallentata, prosegue l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti ed essere instradati sul percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Lugo - Ravenna.

I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti, subire cancellazioni o limitazioni di percorso ed essere instradati sul percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Lugo - Ravenna.

Gli aggiornamenti

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:30)

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27)

• IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55)

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40)

• IC 1545 Milano Centrale (10:00) - Lecce (22:02)

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti e oggetto di provvedimento:

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25): il treno oggi è instradato da Rimini a Castelbolognese sul percorso alternativo via Ravenna - Lugo.

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25): il treno oggi è instradato da Rimini a Castelbolognese sul percorso alternativo via Ravenna - Lugo.

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50): il treno oggi è instradato da Castelbolognese a Rimini sul percorso alternativo via Lugo - Ravenna.

• FR 8807 Milano Centrale (11:35) - Taranto (19:46): il treno oggi è instradato da Rimini a Castelbolognese sul percorso alternativo via Ravenna- Lugo e non ferma a Cesena.

I passeggeri in partenza o diretti da/a Cesena possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00): il treno oggi è instradato da Rimini a Castelbolognese sul percorso alternativo via Ravenna - Lugo e non ferma a Cesena, Forlì e Faenza.

I passeggeri in partenza o diretti da/a Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia nelle stazioni di Milano Centrale, Bologna Centrale, Rimini e Ancona.