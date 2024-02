Giornata da dimenticare sulla Rimini-Ravenna, doppio guasto alla ferrovia e pendolari a piedi

Disagi per i pendolari romagnoli nella giornata di martedì, a causa di un doppio guasto sulla linea Ravenna-Rimini. In particolare, si è registrato un problema al deviatoio nella stazione di Russi e un guasto agli impianti di circolazione a Lido di Classe. Nel pomeriggio il treno proveniente da Bologna e diretto a Rimini partito alle 14.05 è stato fermato a Castel Bolognese, con i passeggeri che sono stati fatti scendere dal convoglio. La circolazione è tornata regolare attorno alle 16.

"Ci hanno detto che sarebbero arrivati i bus sostitutivi e ci siamo messi nel piazzale della stazione ad aspettarli - è la testimonianza raccolta da RavennaToday -. Alla fine però i bus non sono arrivati. La linea è stata riaperta, con forti ritardi, e chi era nel piazzale non è stato informato che poteva prendere uno dei treni successivi. Forse hanno fatto qualche annuncio, ma dal piazzale non si sentono. Già questa mattina il treno Ravenna-Bologna delle 8.43 aveva accumulato una quarantina di minuti di ritardo per problemi alla linea sempre sulla stessa tratta".