Il triathlon protagonista anche a Cattolica, tutte le info viabilità e le strade chiuse al traffico

Nella giornata di domenica 1 maggio la città di Cattolica vedrà il passaggio degli atleti impegnati nella competizione di triathlon "Challenge Riccione". In particolare saranno interessate le vie Ponte Conca, Po e Marecchia (Sp121) rientranti nel percorso ciclistico che prevede tre passaggi (un percorso complessivo di 85 chilometri da ripetersi tre volte). Per consentire lo svolgimento dell'evento, l'amministrazione comunale di Cattolica avvisa che lungo le vie Ponte Conca, Po e Marecchia (Sp121) entrerà in vigore il divieto di sosta dalle ore 24 di sabato 30 aprile e la chiusura delle stesse strade dalle ore 6 alle ore 16 di domenica 1 maggio.