Trova un portafoglio e preleva con la carta di credito il denaro per fare spese

I passanti hanno notato i comportamenti dell'uomo e hanno allertato la Polizia che lo ha rintracciato e denunciato per ricettazione

Una Volante della Polizia di Stato è intervenuta domenica sera in via Valturio dopo avere ricevuto una segnalazione da alcuni passanti che avevano notato un giovane buttare un portafoglio a terra e dirigersi presso uno sportello bancomat per effettuare un prelievo di contanti. Grazie alle descrizioni fornite, i poliziotti lo hanno subito rintracciato nei pressi di una gelateria del centro storico, con documenti e carta di credito appartenenti a terza persona. Mentre i poliziotti lo indentificavano, sul posto è arrivata la vittima del furto, il quale ha spiegato di aver smarrito il portafoglio poco prima e di aver ricevuto un sms dalla banca di avvenuta transazione effettuata con la carta di credito.

A finire nei guai un 34enne, che è stato indagato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Alla vittima è stato restituito il maltolto.