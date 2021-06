Trovato cadavere nel suo letto, si indaga sulla morte di un 21enne

L'allarme è scattato nella mattinata di lunedì quando verso le 11 un giovane, che non riusciva a mettersi in contatto con l'amico, ha chiamato i vigili del fuoco per aprire la porta. Il personale del 115 è così intervenuto in via Emilia, a Rimini, dove un seminterrato era stato trasformato in abitazione per due persone. Dopo aver aperto la porta, i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere una parete di legno che divideva i locali e all'interno del secondo hanno fatto la macabra scoperta. Riverso a terra è stato trovato il corpo senza vita di un ghanese 21enne. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso ed è stata avvertita la polizia di Stato intervenuta con le Volanti, il personale della Scientifica e la Squadra mobile. Dai primi riscontri è emerso che la vittima, regolare in Italia e incensurato, non presentava segni di violenza e non sono state trovate tracce di stupefacenti. Verosimilmente dovrebbe trattarsi di morte naturale dovuta a un malore ma il magistrato di turno, informato del decesso, ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.