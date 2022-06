Rimini "gettonata" tra i turisti: il 73% sono italiani, permanenza media di 6,6 notti. Trend in crescita

Esperto nel settore dell’hospitality, Zucchetti Travel Data Lake, elaborando i dati condivisi dai Booking Engine Zucchetti, fornisce tutte le previsioni per l’estate turistica riminese. I dati evidenziano che già dall’inizio di maggio Rimini era oggetto di ricerca ma le strutture hanno ricevuto, e ricevono, le prenotazioni sempre più a ridosso di data: il maggior numero di ricerche per soggiorni previsti a luglio e ad agosto si è registrato dal 16 al 22 giugno.

Il weekend più gettonato dell’estate è il primo di luglio in concomitanza con l’attesissima Notte Rosa prevista dall’1 al 3 luglio. Le previsioni per il periodo estivo nel suo complesso (luglio e agosto) evidenziano punte di ricerca per tutti i lunedì e sabato, fino all’ultima settimana di agosto. Travel Data Lake fornisce indispensabili informazioni anche sulla provenienza dei turisti e la loro permanenza media. Storicamente Rimini è una meta balneare particolarmente apprezzata dai nostri connazionali, anche se mercati come la Germania e la Svizzera sono ormai consolidati. Le previsioni confermano queste preferenze, gli italiani pesano per il 72,7% rispetto al 27,3% degli stranieri.

La permanenza media degli italiani (6,6 notti) non è la più lunga. A detenere il titolo, per le ricerche di soggiorno più lungo, sono i tedeschi con 7,5 notti e gli svizzeri con 7,3 notti, infine i francesi con 6,5 notti. I belgi risultano gli stranieri più interessati a Rimini tuttavia cercano soggiorni più brevi di 4,3 notti. Una probabile lettura di questo dato è che il loro interesse sia legato al Cartoon Festival in programma dall’11 al 17 luglio. La domanda è crescente per tutte le nazionalità con variazioni medie delle ricerche di soggiorno "Period on Period" dal +51% al +61%.

Per quanto riguarda il target, l’altissima concentrazione di locali notturni, discoteche e pub, fanno di Rimini una meta turistica particolarmente amata dai giovani ma Rimini è anche sinonimo di vacanza tradizionale in famiglia. Non stupisce quindi che la combinazione del segmento che sta prenotando un soggiorno nei prossimi due mesi sia composta da coppie per il 48% seguite dalle famiglie per il 40%, da gruppi per il 6% e infine dai single per il 5%.

“La capacità previsionale - spiega Angelo Guaragni, amministratore delegato di Zucchetti Hospitality - è parte fondante della strategia di business del comparto alberghiero. Le soluzioni tecnologiche per il mondo dell’Hospitality esprimono la nostra capacità di innovazione. La presenza di piattaforme per monitorare le intenzioni di prenotazione e il numero di clienti che utilizzano le nostre soluzioni confermano la nostra capacità di guardare al futuro e ci profila come fornitori unici di tecnologia per il mondo dell’Hospitality”.