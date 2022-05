Turista aggredita e rapinata del prezioso Rolex che aveva al polso

Tanta paura per una turista milanese che, in vacanza a Riccione, nella mattinata di domenica è stata aggredita in pieno giorno e rapinata di un prezioso Rolex Daytona che aveva al polso. La donna, secondo quanto emerso, stava camminando tranquillamente lungo viale Monti quando, arrivata nei pressi dell’incrocio con via Perosi, è stata affrontata da due malviventi. Uno di questi, con una mossa fulminea, le si è avventato addosso strappandole il prezioso quadrante del valore di diverse migliaia di euro per poi fuggire col complice e far perdere le proprie tracce. Sotto choc per l’accaduto, la donna ha chiesto aiuto e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Nonostante una descrizione dei rapinatori e l’inizio delle ricerche, dei malviventi non è stata trovata traccia.