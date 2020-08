Turisti a giugno -56%, Caldari: "Nonostante tutto Riccione ha retto il colpo fortissimo del Covid"

"Nonostante tutto Riccione ha retto il colpo fortissimo del Covid". A commentare i dati delle presenza di giugno a Riccione è l'assessore al Turismo Stefano Caldari che, tutto sommato, traccia un bilancio accettabile sottolineando come altre città, come Rimini, abbiano perso molto di più. "Oggi è chiaro, poteva andare molto peggio - prosegue Caldari. - Guardando i dati relativi alle presenze turistiche del mese di giugno, pubblicati dalla regione Emilia Romagna, vediamo che la nostra città ha tenuto duro. Nel periodo post lockdown, la provincia di Rimini registra un meno 74,2%, ma a Riccione il calo si ferma al 56,9%. Abbiamo perso, ma abbiamo perso meno degli altri. Non c'è compiacimento in questo, anzi la situazione è tragica per tutti e a noi serve che l'intera provincia e l'intera Romagna vada bene perché così tutti noi continuiamo ad andare sempre meglio. Ma vorrei sottolineare che in quello che è stato il periodo duro, dopo la chiusura totale, un tragico momento per tutti gli operatori economici e turistici, durante il quale era praticamente impossibile immaginare un futuro, noi ci siamo ritrovati comunità e abbiamo reagito. I dati di luglio e agosto sono sicuro ci parleranno di un andamento meno deludente. Sicuramente il lavoro di squadra è servito, l'aver battuto ogni giorno sulle riaperture, l'aver dato visibilità alla città, lavorato insieme raccogliendo le proposte che arrivavano dagli operatori è stato fondamentale. Non sappiamo come chiuderà quest'estate, ma so che non è ancora finita, guardiamo con fiducia settembre, e reagiamo ancora come abbiamo saputo fare".

