Tutti alla ricerca di trilocali, è la soluzione più richiesta sul mercato. Va bene al 58% di chi cerca casa

Anche a Rimini tutti alla ricerca di un trilocale. E’ l’immobile preferito sul mercato immobiliare. A svelare i dati è uno studio effettuato da Tecnocasa. Chi a Rimini cerca casa lo fa con queste preferenze: solo l’1,3% delle persone è interessato a un monolocale, per il 18% l’esigenza è un bilocale, poi sale al 58,2% la richiesta di trilocali. Netto calo per case con più locali, il 21,6% è interessato ad avere quattro locali, solamente lo 0,9% opta per cinque locali.

Lo studio su scala Nazionale

Proprio come a Rimini il trilocale si conferma la tipologia più ricercata nelle grandi città. Anche negli anni scorsi è sempre stata quella più apprezzata, ancora di più adesso alla luce del desiderio di molti acquirenti di avere uno spazio più ampio.

L’analisi realizzata a gennaio 2022 dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa nelle grandi città conferma che il trilocale concentra il 40,8% delle richieste, seguito dal quattro locali che raccoglie il 24,6% delle preferenze e dal bilocale con il 22,8% delle scelte. Rispetto a luglio 2021 si evidenzia un aumento della percentuale di chi cerca trilocali.

In questo quadro fa eccezione Milano dove il bilocale si conferma la tipologia più richiesta con il 46,6%, percentuale in leggero aumento rispetto a luglio 2021. A Genova le richieste sono maggiormente concentrate sui tagli più ampi grazie anche ai prezzi più contenuti.