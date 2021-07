Ubriaca alla guida di un monopattino elettrico: denunciata una 18enne

Sono state una decina le sanzioni per guida in stato di ebbrezza elevate dalla polizia locale di Rimini nel corso del servizio notturno condotto da sei agenti dei reparti di polizia giudiziaria, polizia stradale e con il supporto dell’unità cinofila. Gli agenti nel corso del presidio a piazzale Marvelli hanno sanzionato undici persone tra cui cinque neopatentati (che il codice della strada prevede debbano mettersi alla guida con un tasso alcolemico pari a zero). Cinque le persone incappate nella denuncia e nel ritiro della patente perché sorprese con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi per litro, mentre sono stati sei i conducenti a cui è stata contestata la sola sanzione amministrativa. Denunciata anche una 18enne alla guida di un monopattino, che alla prova dell’etilometro è risultata avere un tasso alcolemico di 1,15 g/L. In questo caso il codice della strada non prevede il ritiro della patente, non necessaria per guidare il mezzo, ma la giovane è stata comunque denunciata per guida in stato di ebbrezza.