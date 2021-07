Ubriachi al volante e sul monopattino, raffica di multe della Stradale

Strage di sanzioni anche per le violazioni al Codice della Strada: ben 112 i verbali tra cui 10 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 3 per l'uso del telefonino alla guida e 10 per eccesso di velocità

Raffica di multe, nella notte tra sabato e domenica, degli agenti della polizia Stradale di Rimini che hanno pattugliato la città per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Dei 154 automobilisti fermati, 16 sono risultati positivi all'etilometro chw in alcuni casi ha fatto segnare tassi da record. Ne sanno qualcosa i due guidatori che, trovati con un'alcolemia rispettivamente di 1,5 g/l e 2,36 g/l, oltre alla denuncia a piede libero e alla sospensione della patente hanno dovuto dare l'addio alla propria auto che è stata sequestrata ai fini della confisca. Altri 7 automobilisti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro del documento di guida. Tra quelli a finire nei guai anche un neopatentato e altri 4 ragazzi, questi ultimi sorpresi alla guida dei monopattini sotto l'effetto dell'alcol. Strage di multe anche per le violazioni al Codice della Strada: ben 112 i verbali tra cui 10 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 3 per l'uso del telefonino alla guida e 10 per eccesso di velocità. In totale sono stati decurtati dalle patenti 217 punti.