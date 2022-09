Ubriachi sulle strade della Valmarecchia, 3 automobilisti danno l'addio alla patente

Fine settimana di controlli in Valmarecchia per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nel corso del fine settimana, hanno identificato 85 persone, controllati 51 veicoli ed elevate 7 sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento che hanno messo in pericolo la sicurezza. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 7 esercizi pubblici. Tre automobilisti hanno dovuto dare l'addio alla patente perchè trovati ubriachi al volante: nel dettaglio si tratta di un 39enne, fermato a Maiolo in via Cailungo, con un tasso alcolemico di 1,12 g/l. Un 35enne, fermato a Montecopiolo lungo la S.P. 6 Feltresca, con un tasso alcolemico di 1,10 g/l. Uno straniero 31enne, fermato in località Quattroventi di San Leo, con un tasso alcolemico di 0,80 g/l. A finire nella rete dei carabinieri anche un giovane straniero, fermato anche lui in località Quattroventi, trovato in possesso di 0,53 grammi di hashish che gli sono valsi una segnalazione in Prefettura come assuntore.