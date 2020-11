Un'eccellenza all'estero: il professore riminese Giudici premiato con l'Asfor award

Il professore e imprenditore riminese Alessandro Giudici, da tempo residente a Londra, dove è Senior Lecturer in Strategy e Direttore del Modular Executive Mba presso The Business School (Cass), City University of London, è il vincitore della quarta edizione dell’Asfor Award «Best Under 40 Professor».

Il premio, istituito come riconoscimento dell’eccellenza nel campo della management education in ambito internazionale, viene assegnato a giovani docenti e ricercatori a che abbiano saputo valorizzare il patrimonio culturale italiano e il dna del nostro Paese lavorando all’estero. Alessandro Giudici è stato selezionato per l’Asfor Award «Best Under 40 Professor» in memoria di Gianluca Spina per l’eccellenza e la completezza del suo profilo sia rispetto alle attività di ricerca che alle attività di didattica, oltre che per l’impatto sociale della sua ricerca. "Alessandro Giudici coniuga una ricerca di eccellenza sui temi dell'innovazione negli ecosistemi imprenditoriali, con particolare attenzione all’innovazione sociale, con una didattica di elevata qualità, tenuta a diversi livelli di insegnamento, dal Bachelor al Dottorato di ricerca e agli Mba. In particolare, ha mostrato eccellente capacità di trasferire i risultati delle sue ricerche in programmi didattici innovativi. Nell’ambito di una carriera svolta a livello internazionale, ha mantenuto un forte legame con l’Italia, intrattenendo collaborazioni di ricerca con diversi centri di eccellenza nazionali sull’innovazione sociale”, si legge nelle motivazioni del premio.

L’eccellenza del profilo è stata riconosciuta da diversi premi, tra cui l’inclusione nel 2020 nella classifica dei Best 40 Under 40 Business School Professor di Poets & Quants.

Il Premio completa un anno di riconoscimenti nazionali ed internazionali quali: il “Best 40 Under 40 Business School Professors” da Poets & Quants, il ranking più prestigioso a livello mondiale, con il record storico di nominations; ed essere diventato numero due al mondo per l’insegnamento di Corporate Strategy nell’MBA. Al gruppo appartengono sei accademici italiani, inclusa la professoressa originaria di Novafeltria Elena Novelli.

Carriera

Alessandro Giudici è Senior Lecturer in Strategy e Direttore del Modular Executive MBA presso The Business School (Cass), City University of London, dove insegna Strategia nel dottorato di ricerca, nell’MBA, nel Master of Science e nel Bachelor. E’ membro del Consiglio di studi e di due Centri di ricerca (“Business Models and Technology” e “Digital Leadership”) della stessa Scuola. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti di eccellenza sia per la sua attività didattica che di ricerca. In particolare, oltre al riconoscimento di Poets& Quants, ha ricevuto il “President’s Award for Excellence in

Learning and Teaching (The Rector’s Award)” da City University of London & Cass Business School. La sua ricerca indaga l'innovazione negli ecosistemi imprenditoriali principalmente dal punto di vista di organizzazioni intermedie pro-sociali come incubatori, acceleratori, associazioni di venture capital, agenzie governative, centri di innovazione aziendale. In questo ambito Alessandro ha mostrato anche una particolare passione per i temi dell’impatto e dell’innovazione sociale e per i contesti di ricerca nell'Africa subsahariana. Alessandro Giudici ha ricevuto una Laurea Magistrale in Strategia dall’Università di Pisa e un Dottorato in Strategic Management dalla Cranfield School of Management.