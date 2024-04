Un medico di base in più per Verucchio, con vincolo di ambulatorio nel capoluogo

“La lunga interlocuzione con Ausl, che abbiamo anche incontrato due volte insieme ai cittadini residenti nel centro storico, ha portato un risultato molto importante e atteso dalla comunità: l’assegnazione di un medico di base con ambulatorio nel capoluogo. Ringraziamo l’Azienda Sanitaria per la sensibilità e l'ascolto vero dei bisogni della nostra realtà, e per aver mantenuto costante in questi mesi l'interlocuzione con il Comune e il monitoraggio degli accessi. Dopo il pensionamento del dottor Gioacchino Cusmano nel 2023, la riorganizzazione del servizio medico di base aveva preoccupato i residenti, per lo più gli anziani, costretti talvolta a recarsi negli ambulatori di Villa Verucchio”. E’ la sindaca Stefania Sabba ad annunciare l’attesissimo potenziamento del servizio già in essere nei poliambulatori ricavati all’interno dell’ex ospedale del capoluogo.

"Ausl ci ha comunicato di aver appena pubblicato un bando per un nuovo medico nell’ambito territoriale di Verucchio, con vincolo di apertura di un ambulatorio in località Verucchio Capoluogo. L'assegnazione è prevista per luglio. Già in estate quindi un ulteriore professionista si unirà ai sette in servizio sul territorio comunale e tornerà ad esserci un presidio fisso e costante anche nella parte alta della nostra cittadina. È importantissimo per una comunità come la nostra, con tanti anziani che vivono nel capoluogo, vedersi garantire e ampliare i servizi come è accaduto anche con l’Ufficio Postale in Piazza Malatesta. Due punti di riferimento fondamentali e accessibilissimi che abbiamo richiesto a gran voce in confronti costanti con Poste e Ausl” conclude la prima cittadina