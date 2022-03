Un progetto per ridurre l'uso della plastica sulla spiaggia

Inizia a prendere forma il progetto ‘Meno è meglio’, ideato dal Comune di Misano Adriatico, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, per dare un contributo significativo alla riduzione dei rifiuti prodotti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande sulla spiaggia. Il progetto, che nei mesi scorsi ha ricevuto l’approvazione da parte dall’Agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti (Atesir) e che vede come partner ANCI Emilia - Romagna, è stato presentato martedì pomeriggio ai titolari degli esercizi del litorale, che potranno chiedere di aderirvi presentando apposita domanda.

Il primo step del progetto punta alla riduzione dell’utilizzo dei bicchieri monouso e delle bottiglie di plastica ricorrendo all’impiego di appositi bicchieri riutilizzabili in silicone, ideati dalla startup PCup. Un prodotto intelligente che, attraverso un chip inserito sul fondo, consente anche di conteggiare il risparmio in termini di utilizzo di plastica e di emissioni di CO2.

“Sono aperte le iscrizioni per poter aderire al progetto – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi –, rivolto a bar, ristoranti e chioschi presenti sul mare, tra Misano Brasile e Portoverde. L’amministrazione comunale, da anni impegnata nella ricerca di soluzioni per la riduzione dell’utilizzo della plastica, si farà carico della fornitura di un certo quantitativo di bicchieri e si occuperà della promozione del progetto, che punta a favorire comportamenti virtuosi da parte di cittadini e turisti, italiani e stranieri. Come abbiamo spiegato agli esercenti, chi decide di aderire al progetto deve crederci, perché richiede un certo impegno. Allo stesso tempo comporta dei notevoli benefici: per l’ambiente, prima di tutto, ma anche risparmi in termini di rifiuti e di pulizia degli stabilimenti”.

C’è ancora una settimana di tempo per poter aderire al progetto. Le domande potranno essere presentate a Confesercenti e Confcommercio, per gli iscritti alle due associazioni, oppure compilando il modulo di adesione presente sul sito web del Comune di Misano e inviandolo mediante PEC all’indirizzo: comune.misanoadriatico@legalmail.it.